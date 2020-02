Star Wars: ecco perchè Steven Spielberg non ha mai diretto un film della saga

Steven Spielberg non ha mai voluto dirigere un film della saga di Star Wars, nonostante la richiesta di George Lucas: ecco per quale motivo.

Steven Spielberg ha sempre avuto l'occasione di poter dirigere uno dei film della lunga saga di Star Wars, grazie alla forte amicizia che lo lega a George Lucas ma, nonostante questo, non ha mai voluto farlo.

Prima che Star Wars uscisse nelle sale nel 1977, Steven Spielberg fu una delle prime persone a vedere il nuovo film di George Lucas. Per il secondo film della trilogia, Star Wars: L'Impero colpisce ancora, fu proprio Steven Spielberg la prima scelta di George Lucas per la regia, ma il cineasta non ha potuto accettare perché era membro della Directors Guild of America (DGA), che non vedeva di buon occhio il fatto che Lucasfilm non usasse titoli di testa nei film e quindi non gli ha permesso di partecipare al progetto.

George Lucas e Steven Spielberg facevano parte di un circolo affiatato di amici del mondo cinematografico, che spesso si chiedevano consigli e critiche a vicenda sui progetti. In effetti, Steven Spielberg ha suggerito John Williams come compositore di Star Wars dopo aver lavorato con lui per Lo Squalo. Inoltre, quando Steven Spielberg ha diretto la serie Indiana Jones, George Lucas ha lavorato come produttore esecutivo.

Nel 1999, come ben sappiamo, George Lucas rilancia la saga di Star Wars con Star Wars: Episode I - La Minaccia Fantasma. George Lucas ha diretto tutti i film della trilogia prequel ma ha ricevuto aiuto da Spielberg con Star Wars: Episode III - La Vendetta dei Sith del 2005. Infatti, Steven Spielberg ha assistito l'amico per alcune delle scene di lotta chiave tra cui il duello di Yoda con l'Imperatore. È stato chiamato, dopo quell'esperienza, il regista "ospite" del film.