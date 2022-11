Star Wars, il mistero del cortometraggio su Grogu in arrivo su Disney+

Sembra che un nuovo cortometraggio di Star Wars, questa volta dedicato a Grogu, sia in arrivo sulla piattaforma streaming Disney+... O forse no?

Il mondo di Star Wars continua ad espandersi, e questa volta pare che sarà un cortometraggio targato Disney+ con protagonista Grogu ad arricchire con un'altra storia l'universo creato tanti anni fa da George Lucas.

O almeno, così sembrerebbe da quanto segnalato dall'account ufficiale italiano di Disney+, che all'inizio del mese, come riportano anche vari outlet tra cui ComingSoon.net, sotto la dicitura "Corto originale" aveva indicato l'uscita per il 12 novembre di un prodotto intitolato "Star Wars Zen - Grogu and Dust Bunnies".

Questa informazione, tuttavia, sarebbe stata condivisa unicamente dal team italiano della piattaforma, non apparendo nelle uscite del mese di altri paesi, per cui il suo effettivo approdo in catalogo rimane ancora avvolto nel mistero.

Certo, non manca molto alla data designata, quindi probabilmente ne verremo presto a capo, ma in ogni caso sembra che i fan di Star Wars non rimarranno a lungo senza contenuti, anche se per la terza stagione di The Mandalorian si dovrà attendere il nuovo anno.