Star Wars: i nuovi film non arriveranno prima del 2025?

Quando potremo tornare al cinema per ammirare dalle poltroncine della sala i nuovi film dell'universo di Star Wars? Non così presto, questo è certo. Non prima del 2025, se fanno fede le indicazioni del boss di Lucasfilm Kathleen Kennedy (e se non fanno fede le sue, di chi possiamo fidarci?).

Siamo già a metà 2023, è vero, ma il 2025 sembra davvero lontano (anche se, di fatto, non lo è per nulla), e difficilmente prima di allora avremo occasione di vedere il ritorno di Star Wars sul grande schermo.

Questo, nonostante l'annuncio di tre nuove pellicole dell'universo di Star Wars nel corso della Celebration di Londra.

Ma perché ci vorrà tutto questo tempo?

"È molto meglio dire la verità: realizzeremo questi film quando saranno pronti per essere realizzati e li distribuiremo solo quando saranno pronti per essere distribuiti" ha spiegato Kathleen Kennedy ai microfoni di Empire Magazine, Presidente di Lucasfilm, come riporta anche IndieWire.

Star Wars è un evento

Negli ultimi anni, la compagnia si era infatti prefissa di distribuire sempre più contenuti a tema, ma questa scelta non è stata ben vista da molti, e anche a livello creativo-produttivo sembrava comportare non pochi problemi (immaginate dover trovare idee sempre nuove ed accattivanti, e metterle in pratica nel minor tempo possibile).

Inoltre, così facendo, si stava perdendo un po' quel concetto di "evento" che era spesso legato all'uscita di un nuovo titolo del mondo di Star Wars. Concetto che, continua Kennedy, è giunta ora di ripristinare: "Faccio spesso l'esempio di James Bond. C'è un film ogni tre o quattro anni, e non c'è questa pressione che ti forza a far uscire un film ogni anno. E credo che ciò sia qualcosa di molto importante per Star Wars. Dobbiamo renderlo un evento [l'arrivo di un nuovo film".

Non resta dunque che attendere con pazienza il nuovo corso cinematografico di Star Wars. Nel frattempo, per chi sentisse la mancanza della galassia lontana lontana, c'è sempre Disney+, con le sue numerose produzioni a tema, da Ahsoka a Skeleton Crew a The Mandalorian, e molto altro.