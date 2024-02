Star Wars: il Monopoly a tema Lato Oscuro è sceso di prezzo su Amazon

Il gigantesco universo narrativo di Star Wars, negli anni e fin dai suoi iniziali germogli, si è prestato a un merchandising forte dell'immaginario derivativo dalle avventure sul grande schermo. In questo senso gli appassionati hanno avuto modo d'immergersi ulteriormente nei racconti di George Lucas e di tutti coloro che hanno contribuito alla loro successiva espansione, con gadget di ogni tipo, e oggetti da collezione da tenere per sé o, magari, condividere con gli altri fan allo stesso livello. Da tutto ciò sono derivati progetti ed esperimenti più disparati, presto giunti anche nella dimensione dei videogiochi e giochi da tavolo, per la felicità di tutti.

Proprio per via di tutte queste ragioni, abbiamo deciso di segnalarvi che su Amazon, attualmente parlando, il Monopoly a tema Star Wars (in edizione "Lato Oscuro) è sceso di prezzo. Avete capito bene, sul sito, nel momento in cui stiamo scrivendo questo articolo, il board game è disponibile a 36,87€, con uno sconto del 18% sul prezzo consigliato. Se interessati all'acquisto, o anche soltanto ad avere qualche informazione in più sull'articolo in questione, non dovete fare altro che passare dal box seguente.

Un gioco da tavolo a tema Star Wars da avere assolutamente

Nel Monopoly a tema Star Wars (Lato Oscuro) dovrete indossare i panni di alcuni fra i più celebri protagonisti passati al male (Darth Vader, Kylo Ren, Asaj Ventress, L'Imperatore, Darth Maul o il Grande Inquisitore). Ogni pedina a disposizione dei giocatori è caratterizzata da un potere unico che si può ottenere passando dal via. L'obiettivo principale è quello di reclutare i cattivi di Star Wars da tutta la galassia, acquistare i caccia TIE e ritirare i crediti imperiali dai nemici. Il giocatore che ha accumulato il maggior numero di crediti imperiali risulterà essere vincente.

Star Wars: l'Ascesa di Skywalker, Ian McDiarmid rivela: "Sì, Palpatine fa sesso"

Su Amazon viene riportato, inoltre, che la scatola del Monopoly di Guerre stellari contiene: tabellone, 6 pedine, 6 carte del personaggio, 1 Anello del Fulmine di forza in plastica, 16 Contratti, 13 carte Impero, 13 carte Lato Oscuro, 44 Caccia TIE in plastica, 1 dado, 98 crediti in cartone e foglio di istruzioni.