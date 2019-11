Star Wars, Mark Hamill rivede il primo provino per la saga: la sua reazione è adorabile

Mark Hamill ha deciso di guardare il primo provino per Star Wars, risalente all'ormai lontano 1977, per il film Guerre stellari, e la sua reazione è stata davvero fantastica.

Mentre ci prepariamo all'uscita di Star Wars: L'ascesa di Skywalker, Mark Hamill ha deciso di tornare indietro nel tempo e rivedere il suo primissimo provino, grazie a una nuova campagna Omaze che invierà due fortunati fan di Star Wars alla première di Los Angeles e a una cena con l'attore.

Mark Hamill era ancora poco conosciuto quando ha ottenuto la parte che avrebbe cambiato la sua carriera e, in questo video, si è divertito molto a riguardare un giovane Mark che si cimenta nel provino per ottenere il ruolo di Luke Skywalker.

Scopriamo, inoltre, che quello fu il primo incontro in assoluto tra Mark Hamill e il compagno d'avventure Harrison Ford, che nella saga ha interpretato Han Solo. Mark Hamill ha raccontato che la star di Hollywood era da sempre uno dei suoi attori preferiti, per cui si ritenne molto fortunato a poter lavorare con lui:"Pensavo fosse Capitan America, e io ero Bucky."

Continuando a guardare il video, Mark Hamill racconta che prima di quel provino era andato da George Lucas per capire bene di che genere fosse il film, per entrare al meglio nella parte di Luke: "Andai da George e gli chiesi 'Potrebbe essere tipo una parodia di Flash Gordon o...?' e George disse 'Cominciamo a provare e poi ne parliamo'. Ma quello che voleva dire davvero era 'Giriamo e non ne parliamo mai più'".

Mark Hamill ha parlato anche di quanto fosse rimasto impressionato dall'allora diciannovenne Carrie Fisher, poi diventata sua grande amica, che interpretava la Principessa Leia: "Quando arrivò Carrie capì che era il pezzo finale del puzzle. Era assolutamente femminista, non aveva bisogno di un uomo che la salvasse, infatti rese Han e Luke due fessi. Si rivelò il contrario di quello che mi aspettavo. Aveva solo 19 anni ma era molto più saggia di quanto non fossi io"