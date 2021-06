Star Wars, Mark Hamill: "Donare il mio tempo ai bambini gravemente malati è una responsabilità"

Mark Hamill, l'interprete di Luke Skywalker in Star Wars, ha dichiarato pubblicamente che dedicare del tempo ai bambini malati, per lui, è un dono, un privilegio ed una responsabilità.

Mark Hamill crede che la sua fama sia un dono e per questo motivo, più e più volte, l'icona di Star Wars si è resa disponibile per i suoi fan, in particolare per i bambini affetti da malattie terminali. Un post dell'interprete di Luke Skywalker è recentemente divenuto virale: l'attore ha risposto a un messaggio di un padre il cui figlio di 9 anni è morto a causa di un cancro nell'aprile 2017.

"Mentre mio figlio Elijah stava morendo di cancro al cervello nel 2017, Mark Hamill è apparso in un video di compleanno realizzato dalla Lucasfilm in cui diversi attori di Star Wars hanno augurato buon compleanno al mio ragazzo." Ha scritto il padre nel suo tweet.

"In questo video potete vedere Elijah che osserva Mark e il resto del cast mentre gli fanno gli auguri. Mio figlio è morto il giorno seguente.", ha scritto Brad Simpson, il padre del ragazzo, in risposta a un altro tweet inerente alle buone azioni compiute da Hamill.

L'attore statunitense ha visto il post e l'ha retwittato commentando: "Uno sguardo al bel viso di Elijah è tutto ciò che serve per capire perché ho visitato innumerevoli pazienti negli ospedali pediatrici nel corso degli anni. Emotivamente straziante, certo, ma lo considero sia un privilegio che un dono che mi è stato dato, una responsabilità che non prenderò mai alla leggera".