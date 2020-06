Star Wars: la Marcia Imperiale suonata nelle proteste contro la polizia, la reazione di Mark Hamill

La Marcia Imperiale di Star Wars suonata nelle proteste contro la polizia americana ha suscitato la reazione divertita della star Mark Hamill su Twitter.

Carrie Fisher e Mark Hamill in una scena di Guerre Stellari

Mark Hamill, attivissimo sui social media, ha ricondiviso su Twitter un video in cui un giovane trombettista francese intona la Marcia Imperiale di Star Wars al passaggio di un plotone di agenti di polizia americani. Hamill, tenace sostenitore delle proteste di Black Lives Matter, ha approvato divertito il video e l'uso fatto dell'iconica musica di John Williams che associa la polizia alle truppe dell'Impero, simbolo del male nella saga galattica.

Le proteste di Black Lives Matter hanno incendiato gli USA dopo la morte dell'afroamericano George Floyd, ucciso durante un arresto dopo che un poliziotto di Minneapolis lo ha immobilizzato premendogli il ginocchio sul collo per nove minuti. Anche l'Europa si è mostrata solidale con il movimento, le manifestazioni di Black Lives Matter si sono svolte in tutte le principali città europee e italiane. L'estro francese, però, ha dato quel tocco in più apprezzato anche dall'interprete di Luke Skywalker, primo ribelle contro il potere oscuro dell'Impero.