Star Wars, Kathleen Kennedy: "Il film di Kevin Feige? Non c'è mai stato"

Il film di Star Wars sviluppato da Kevin Feige sembra non sia in realtà mai esistito. Nuove dichiarazioni di Kathleen Kennedy sembrano voler suggerire che il progetto sia stato al centro di molte notizie e indiscrezioni online basate solo su voci di corridoio e dichiarazioni non verificate.

Kathleen Kennedy, presidente di Lucasfilm, intervistata da IGN, ha spiegato: "Il progetto di Kevin Feige è stato qualcosa annunciato nella stampa o, immagino, nel fandom. Ma non c'era nulla... Nulla è mai stato sviluppato. Non abbiamo mai parlato di un'idea".

La produttrice ha aggiunto: "Tutti sanno che Kevin Feige è un grande fan di Star Wars. Se avesse avuto un'idea sarei stata disposta a sentirla immediatamente. Ma non è mai accaduto".

Kennedy ha quindi concluso in modo chiaro: "Non è un progetto abbandonato. Semplicemente non è mai accaduto".

Le indiscrezioni riguardanti un film della saga stellare ideato da Feige erano emerse da alcune dichiarazioni di Michael Waldron, sceneggiatore che aveva accennato a una collaborazione con il capo dei Marvel Studios proprio in occasione di un film della saga.

Successivamente altre testate avevano riportato che Alan Horn, CCO di Disney, aveva espresso entusiasmo per il progetto.

Le recenti dichiarazioni di Kathleen Kennedy sembrano invece rivelare che, probabilmente, il progetto si sia fermato nelle primissime fasi di sviluppo senza mai essere realmente proposto alla Lucasfilm.