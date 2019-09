Star Wars: Holiday Special, Jon Favreau sta pensando ad un nuovo speciale!

Star Wars Holiday Special: uno speciale televisivo che molti vogliono dimenticare ma non Jon Favreau, che vorrebbe realizzarne un altro.

Jon Favreau sta pensando di replicare lo Star Wars Holiday Special, uno speciale televisivo criticato da molti fan della saga e dallo stesso George Lucas.

Sono passati più di 40 anni da quando lo Star Wars Holiday Special andò in onda, precisamente nel 1978. Lo show era una raccolta di sketch da avanspettacolo tenuti insieme dalla storia principale che vede Chewbecca, il co-pilota alieno di Han Solo, tornare a casa dalla sua famiglia in tempo per Natale.

A quanto pare, Jon Favreau, showrunner della nuova serie The Mandalorian, è stato un estimatore dello show tv e ha recentemente affermato che se avesse la possibilità gli piacerebbe crearne una replica: "Mi piacerebbe fare un giorno, magari su Disney+, uno speciale per le vacanze. Non sarebbe meraviglioso? Devo proprio proporglielo, vedremo. Se volete un Holiday Special di Star Wars fatelo sapere a Disney+"

Anche se Jon Favreau sembra entustiasta all'idea, sappiamo che la Lucasfilm ha un'opinione precisa sullo Star Wars Holiday Special, un capitolo che preferiscono mettere da parte. Anche il co-sceneggiatore di Solo - A Star Wars Story Jon Kasdan ha ammesso di aver cercato di inserire alcuni rimandi allo show nel suo film, ma sono stati tutti tagliati dalla sceneggiatura: "Ho realizzato diverse versioni. Mi piacciono i riferimenti allo Star Wars Holiday Special e ho provato ad approfondire ma senza risultato"

Star Wars: Cos'è il famigerato Holiday Special che fa vergognare George Lucas

Chissà se qualcuno riuscirà a riportare lo Star Wars Holiday Special sul piccolo schermo, sicuramente una nuova versione potrebbe essere realizzata evitando gli errori del precedente e soddisfare al meglio i fan.

Ricordiamo che The Mandalorian di Jon Favreau farà il suo debutto sulla pittaforma Disney + il prossimo 12 novembre.