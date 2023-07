Star Wars, John Boyega è pronto a tornare: 'Ma ci sono delle condizioni'

John Boyega ha nuovamente espresso la sua opinione a proposito di un suo eventuale ritorno nel ruolo di Finn nel franchise di Star Wars: l'attore ha rivelato di avere alcune condizioni specifiche. Boyega ha originariamente interpretato Finn in Star Wars: Il risveglio della forza, un film che ha segnato l'inizio della nuova trilogia e che ha dato nuova linfa alla saga.

Il personaggio di Finn, che passa da stormtrooper a eroe della Resistenza, appare anche in Star Wars: Gli ultimi Jedi e Star Wars: L'Ascesa di Skywalker. Durante un'intervista pubblicata da TechRadar, la star ha affrontato la possibilità di tornare a interpretare Finn in un nuovo progetto, tre anni dopo aver parlato apertamente degli aspetti negativi di Star Wars.

Star Wars: Il risveglio della forza - John Boyega in un'immagine dal trailer

"I miei commenti passati erano relativi ad un particolare progetto, non hanno alcuna valenza in termini generali", ha spiegato l'attore. "Ora sono aperto a tutto, a patto che i personaggi e le sceneggiature siano divertenti e che i progetti abbiano un cast e un regista eccezionali. Quindi sì, sono aperto a tutte le opportunità".

In passato, a proposito della sua esperienza con il celebre franchise, John Boyega aveva affermato: "Quello che direi alla Disney è di non tirare fuori un personaggio nero, commercializzarlo in modo che sembri molto più importante nel franchise di quanto non sia in realtà e poi metterlo da parte. Non è una cosa bella. Lo dico chiaramente".