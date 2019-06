Star Wars Jedi: Fallen Order, trailer gameplay e dettagli da Respawn all'EA Play

Star Wars Jedi: Fallen Order è stato presentato ufficialmente all'EA Play, evento che ha permesso di vederne il trailer gameplay, grazie alla presentazione di Respawn.

Il videogioco sarà in vendita per PC, Xbox One e PS4 a partire dal 15 novembre e proporrà una storia inedita ambientata nel mondo della saga stellare.

Al centro dell'avventura offerta nel videogioco sviluppato da Respawn Entertainment c'è Cal Kestis (Cameron Monaghan), un padawan che è sopravvissuto all'Order 66 e si ritrova a vivere nei primi anni dell'Impero Galattico guidato dall'Imperatore Palpatine dopo gli eventi mostrati in La vendetta dei Sith.

L'apprendista jedi vive sul pianeta Bracca e lavora recuperando delle parti tolte dalle vecchie navi spaziali. Il ragazzo, nel trailer, viene mostrato mentre cerca di utilizzare la Forza per salvare un collega e utilizzare una spada laser dalla strana impugnatura. Nel gioco Cal potrà contare sul sostegno del droide BD-1 e avrà come mentore il cavaliere jedi Cere (Debra Wilson).

Il ragazzo dovrà fare i conti con Second Sister, membro degli Inquisitori imperiali, che è alla sua ricerca.

Il trailer gameplay permette di vedere degli spezzoni video tratti dalla sezione che i giocatori incontreranno dopo circa tre ore di gioco. Cal viene mostrato mentre affronta ostacoli, corre sulle pareti e utilizza la spada laser e la Forza, dovendo affrontare le truppe imperiali. Il padawan vincerà uno spettacolare combattimento e sarà poi alle prese con dei nemici armati di lanciafiamme e dei ragni di enormi dimensioni.

All'interno di una grotta trova un messaggio registrato e uccide un altro ragno, dimostrando nuovamente la sua abilità nel muoversi in spazi pericolosi e ricchi di insidie.

Il video si conclude con un importante incontro e un montaggio di altre sequenze di gioco.

Ecco il gameplay: