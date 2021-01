Star Wars: Jason Isaacs potrebbe interpretare il Grande Inquisitore in versione live action

Dopo il cammino aperto da The Mandalorian, Jason Isaacs non esclude l'ipotesi di interpretare la versione live action del Grande Inquisitore, villain della serie animata Star Wars Rebels.

La serie Disney+ The Mandalorian, con la sua espansione dell'universo di Star Wars, ha aperto nuove possibilità permettendo ad alcuni personaggi di trasmigrare dalla versione animata a quella in carne ed ossa. Per il momento l'operazione ha coinvolto Ahsoka Tano, interpretata da Rosario Dawson, che avrà una serie spinoff, e Bo-Katan, doppiata da Katee Sackhoff che è poi apparsa nei panni del personaggio in carne ed ossa creando un precedente che potrebbe aprire la strada per altri personaggi.

Jason Isaacs è pronto a cogliere l'occasione se gli capiterà come ha spiegato a Collider Connected:

"Credo che sia per via della spada laser del Grande Inquisitore. Vorrei usare quella spada laser rossa rotante. Ho la bacchetta magica più bella del mondo di Harry Potter e ho la spada laser più strepitosa nel mondo di Star Wars."

The Mandalorian 2, la recensione del finale di stagione: The Mandalorian è morto, evviva The Mandalorian

L'attore inglese aggiunge di essere aperto a ogni possibilità:

"Dipende sempre dalla sceneggiatura. Non voglio accettare il ruolo solo per comparire nelle fotografie e partecipare alle convention. Mi piace interpretare dei ruoli. L'Inquisitore è un ruolo notevole nella serie animata e se lo fosse anche nella nuova versione accetterei subito. Non so se ho la pazienza di Doug Jones che interpreta Saru in Discovery, non so quante ore riuscirei a passare al trucco per indossare i trucchi prostetici, ma Katee si è trovata molto bene. Entrambi amiamo fare parte del mondo di Star Wars"."

Riguardo all'ipotesi suggestiva, soprattutto per i fan, Jason Isaac lascia la porta aperta e conclude: "Sono cauto a parlarne perché potrebbe accadere davvero."