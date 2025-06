Jason Isaacs recitò con una star che era 'il peggior bullo di sempre"

La star di Harry Potter ha raccontato di aver recitato in un film con una famosa star di Hollywood che si è comportata molto male sul set.

In una recente intervista a Vulture, Jason Isaacs ha raccontato di aver lavorato in passato con un'icona globale di Hollywood che non si comportò bene sul set.

L'attore, famoso per il ruolo di Lucius Malfoy nella saga di Harry Potter, non ha un bel ricordo di quell'esperienza e ha spiegato di essere rimasto molto deluso da quel comportamento.

Una star di Hollywood si comportò da bullo durante le riprese di un film con Jason Isaacs

"Era il peggior bullo di sempre, ed era un'icona mondiale. Usava tutti i vecchi trucchetti, come fare una performance completamente diversa fuori camera rispetto a quando era in scena" ha spiegato Isaacs.

Jason Isaacs in una scena di The Death of Stalin

"Sì, è stato orribile. Non avevo mai visto niente del genere. Prima, avrei leccato il terreno su cui camminava quella persona" ha concluso l'attore, sottolineando l'importanza della star a cui si riferisce, senza svelarne l'identità.

Le altre brutte esperienze di Jason Isaacs

La star di The White Lotus ha spiegato di aver vissuto in passato altre brutte esperienze con altri colleghi, in particolare con un collega che secondo lui era semplicemente un pessimo attore.

Tuttavia, Jason Isaacs non ha dubbi: la cosa peggiore è lavorare accanto ad una persona che si comporta male:"Quello che giudico di più sul set è il cattivo comportamento. L'egoismo, la crudeltà, il bullismo, oppure chi si lamenta con chi lo veste, che guadagna in un anno quello che loro prendono in un giorno, per raccogliere le loro mutande sporche dal pavimento".

Primo piano di Jason Isaacs in Brotherhood

Famoso in tutto il mondo per la sua partecipazione alla saga di Harry Potter, Jason Isaacs ha partecipato con successo alla terza stagione di The White Lotus, la serie antologica disponibile su Sky e creata da Mike White.