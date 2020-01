Star Wars: Jar Jar Binks tornerà nella miniserie su Obi-Wan Kenobi?

Ewan McGregor in una sequenza del film Star Wars ep. III - La vendetta dei Sith

La miniserie su Obi-Wan Kenobi, prossimamente su Disney+, potrebbe mostrare il ritorno in scena di Jar Jar Binks. Lo dice il sito Making Star Wars, il cui caporedattore Jason Ward scrive così: "Mi riferiscono che la strada di 'Ben' Kenobi incrocerà quella del suo vecchio amico proveniente da Naboo, Jar Jar Binks. Lui avrà una barba per riflettere cosa gli è successo e com'è stata la sua vita dopo la grande bugia che portò alla nascita dell'Impero Galattico. Questa volta Kenobi non sarà l'unico personaggio barbuto."

La notizia, pur essendo solo una voce senza conferma a questo punto, ha suscitato reazioni contrastanti, dato che Binks è generalmente ritenuto uno dei personaggi peggiori del franchise. All'epoca della sua prima apparizione in Star Wars ep. I - La minaccia fantasma i fan lo odiarono talmente tanto che l'attore Ahmed Best considerò il suicidio e il regista George Lucas ridimensionò la presenza dello strambo alieno negli altri due capitoli della seconda trilogia (in Star Wars ep. III - La vendetta dei Sith appare in una sola scena, senza parlare).

Anche se negli anni successivi c'è stata una parziale rivalutazione, con parte del fandom che spera di rivederlo con un ruolo più significativo e sostanzioso, il suo nome è ancora talmente associato al declino qualitativo della saga che i detrattori della terza trilogia lo usano per attaccare J.J. Abrams. Quanto riportato da Ward suggerisce che l'eventuale ritorno di Jar Jar Binks possa essere la redenzione narrativa che il personaggio merita, segnato dal passare del tempo e dal peso della sua decisione di approvare l'attribuzione di poteri supplementari al Cancelliere Palpatine, il quale se ne servì per diventare Imperatore. Non è l'unico personaggio preesistente il cui ritorno fa parte delle voci sul contenuto della serie: precedentemente si è parlato anche dell'apparizione di un giovane Luke Skywalker e di un possibile ritorno in scena di Darth Maul.