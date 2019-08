Star Wars: l’interprete di Jar Jar Binks si congratula con Ewan McGregor

Ahmed Best, interprete di Jar Jar Binks nell'universo di Star Wars, ha commentato su Twitter il probabile ritorno di Ewan McGregor nei panni di Obi-Wan Kenobi.

È stato annunciato, infatti, che Ewan McGregor dovrebbe interpretare nuovamente Obi-Wan Kenobi in una miniserie per il servizio di streaming Disney+, e che questa sarebbe una storia completa in sei o otto parti. Manca la conferma ufficiale da parte della Lucasfilm (si ipotizza che arriverà durante il D23, la convention dedicata a tutti i brand della Disney), ma la notizia ha reso felici molti fan del franchise. Best, che evita generalmente di commentare la saga in generale e il suo ruolo in particolare (le reazioni negative degli appassionati nel 1999 lo spinsero quasi al suicidio, e la presenza di Jar Jar Binks fu notevolmente ridotta a partire dal 2002), ha condiviso su Twitter uno degli articoli sulla miniserie, scrivendo "Congratulazioni, fratello".

Ewan McGregor è stato Obi-Wan Kenobi per la prima volta in Star Wars ep. I - La minaccia fantasma, e ha poi interpretato il personaggio negli altri due capitoli della trilogia prequel. Ha più volte espresso il proprio interesse a tornare nel mondo creato da George Lucas, e ha partecipato in modo ufficioso a Star Wars: Il risveglio della forza: quando Rey sente la voce di Obi-Wan che dice "Rey, questi sono i tuoi primi passi", nella versione originale è un misto di audio d'archivio di Alec Guinness e di una nuova registrazione apposita di McGregor.

Si era precedentemente ipotizzato che il personaggio potesse tornare in uno spin-off cinematografico all'interno del filone antologico inaugurato da Rogue One: A Star Wars Story, ma il fallimento commerciale di Solo: A Star Wars Story ha portato Lucasfilm e Disney a ridimensionare i loro piani in merito. Una miniserie su Disney+ sembra quindi l'opzione più sensata, e non resta che attendere l'ufficialità.