Star Wars Holiday Special: Mark Hamill chiede il perdono presidenziale

Dopo 42 anni, Mark Hamill chiede pubblicamente il perdono presidenziale per lo Star Wars Holiday Special del 1978, uno show che andò in onda un anno dopo l'uscita del primo film della saga Star Wars che, purtroppo, fu un vero e proprio disastro.

Lo Star Wars Holiday Special è uno speciale televisivo del 1978, diretto da Steve Binder, al quale partecipò tutto il cast originale di Star Wars: Una nuova speranza, tra cui anche Mark Hamill nei panni di Luke Skywalker. Ricordando le beffe ricevute dalla critica e dai fan, Mark Hamill ha postato un tweet scherzoso in queste ore, chiedendo a Donald Trump perdono per quello scempio.

Hey "Chief Law Enforcement Officer of the Country"...

Pardon THIS: pic.twitter.com/gBYSWqKObj — Mark Hamill (@HamillHimself) February 19, 2020

Per chi non l'avesse mai visto, lo Star Wars Holiday Special vede tutti i personaggi far visita alla famiglia di Chewbacca per celebrare il Life Day. All'interno di questo strambo show, è stato inserito un video musicale di Jefferson Starship e, in una svolta più sostanziale per il franchise, la prima apparizione sullo schermo di Boba Fett in un segmento animato.

Molti fan non hanno nulla da ridire su questo particolare show cult che all'epoca serviva come intermezzo pubblicitario tra il primo e il secondo episodio della saga, ma la critica lo stroncò e la maggior parte dei fan di quegli anni si scagliò contro George Lucas perché speciale rovinava l'epicità della saga.