Star Wars: Hayden Christensen non ha recitato in Rogue One, Kathleen Kennedy spiega perché

Nel film Rogue One: A Star Wars Story appare Darth Vader, ma Hayden Christensen non è stato coinvolto e ora Kathleen Kennedy svela il perché.

Hayden Christensen ha ripreso il ruolo di Darth Vader, ovvero Anakin Skywalker, nella serie dedicata a Obi-Wan Kenobi e ora Kathleen Kennedy ha svelato perché l'attore non è stato coinvolto nelle riprese di Rogue One.

Nel lungometraggio prequel della saga originale appare infatti brevemente l'iconico personaggio, ma non è stata considerata un'apparizione che giustificasse il suo ritorno sul set.

In Rogue One: A Star Wars Story sono stati coinvolti l'ex pugile professionista Spencer Wilding e lo stunt Daniel Naprous per realizzare le sequenze in cui è apparso Darth Vader. Kathleen Kennedy ha sottolineato che non è stato considerato il possibile ritorno di Hayden Christensen sottolineando che si trattava solo di una specifica scena d'azione.

L'attore ha sottolineato: "Non sono coinvolto in nessuna delle conversazioni riguardanti Rogue One. Ma ho amato cosa hanno fatto con il personaggio. Il personaggio mi precede ed è sempre stato, per molti aspetti, uno sforzo collettivo. Ho pensato che fosse brillante".

Hayden ha ripreso però il ruolo in occasione della serie con protagonista Ewan McGregor nel ruolo di Obi-Wan Kenobi. Kennedy ha ammesso che si è discusso a lungo prima di decidere se coinvolgere nella storia Darth Vader. La responsabile dello show, Deborah Chow, è quindi andata a casa di Christensen per parlargli del progetto e della sua visione per lo show: "Ho semplicemente pensato fosse meraviglioso. Ero davvero entusiasta all'idea di tornare". L'attore ha raccontato che indossare il costume è stato davvero surreale, aggiungendo: "La prima volta che ho rivisto Ewan nel ruolo di Obi-Wan è stato un momento davvero speciale e uno che ricorderò per molto, molto tempo".

Darth Vader, nello show, ha dato al Grande Inquisitore il compito di dare la caccia e uccidere tutti i cavalieri jedi che sono sopravvissuti all'Ordine 66.