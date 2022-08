Star Wars: Harry Styles smentisce le voci sul possibile debutto nel franchise

Nel panorama cinematografico le voci circolano in fretta e tra queste, qualche giorno fa, ne è emersa una riguardante un possibile debutto di Harry Styles nel mondo di Star Wars, prontamente smentita dall'attore, il quale ha raccontato ai microfoni di Rolling Stone: "Questa è la prima volta che ne sento parlare."

"Nella musica c'è una risposta immediata a quello che fai. Finisci una canzone e la gente applaude. Quando stai girando una scena e dicono 'taglia', una parte di te si aspetta che tutti inizino ad applaudire, ma nessuno lo fa... Allora pensi: 'oh, è stato così brutto?'", ha continuato l'attore. "Quando fai musica, succede qualcosa. È davvero un percorso creativo, ti fa crescere. Gran parte della recitazione invece consiste nel non fare nulla, nell'attesa. Questa è la parte peggiore per me, non la trovo totalmente appagante. Mi piace farlo in questo momento, ma non credo che lo farò per molto tempo".

Harry Styles ha debuttato sul grande schermo con Dunkirk, il film diretto da Christopher Nolan. Presto lo vedremo recitare nel nuovo film di Olivia Wilde, Don't Worry Darling, che sarà presentato alla prossima Mostra del Cinema di Venezia. L'attore e cantante inoltre affiancherà Emma Corrin (The Crown) nella pellicola intitolata My Policeman. Ricordiamo, infine, che la scena post-credit di Eternals ha segnato il suo esordio nel Marvel Cinematic Universe nei panni di Eros, anche noto come Starfox.