Dave Filoni non esclude un ritorno di George Lucas nella saga di Star Wars: "Avrebbe idee sorprendenti"

Dave Filoni, in una recente intervista, ha parlato del possibile ritorno di George Lucas nella saga di Star Wars, ipotizzando un coinvolgimento del creatore della saga in un futuro progetto.

Il filmmaker ha venduto la Lucasfilm alla Disney nel 2012, tuttavia ha sostenuto in più occasione i realizzatori dei vari progetti prodotti negli ultimi anni.

Il sostegno di George Lucas ai progetti della saga

Durante un episodio del podcast Happy Sad Confused, Dave Filoni ha dichiarato: "Sono davvero, davvero rispettoso del suo tempo. Ha un museo da finire, che sarà un'esperienza fenomenale e un progetto per tutti da vedere. Non mi finisce mai di stupire come George Lucas dia sempre tutto, la sua intera vita. Che si tratti dei lavori che avremo tutti quando se ne sarà andato, raccontare storie in una galassia che ha creato, o che si tratti di costruire un museo in modo che tanti ragazzini possano vivere l'arte, l'arte della narrazione, ed essere ispirati da quell'arte e forse un giorno raccontare loro stessi delle storie. Sta semplicemente dando e sono davvero cauto. Mi ha aiutato molto come mentore e la risposta è sì, lo faccio ogni tanto, ma si tratta di qualcosa di realmente importante per me da richiedergli ora".

Lucas e Darth Vader

Il filmmaker ha sottolineato: "E tuttavia, anche quando lo faccio, sembra qualcosa di davvero mitico andare da lui e parlargli. Lui è la persona più umile al mondo".

Dave ha spiegato che è stata la persona più utile durante la creazione di Star Wars: La Guerra dei Cloni, dandogli così grande sicurezza perché sapeva di poter contare su di lui. Il creatore della serie animata ha ribadito: "Sapere che, a prescindere da quello che avremmo fatto, era il nostro sostegno, doveva essere un po' come forse Anakin si sentiva nei confronti di Obi-Wan alle volte, una specie di 'Obi-wan mi ha protetto, so che è lì'". Filoni sostiene che quando George Lucas non è coinvolto si cerca di dare il meglio e quando accade sono davvero orgogliosi.

Star Wars: 10 cose che (forse) non sapete sulla saga creata da George Lucas

Il potenziale coinvolgimento del creatore della saga

Dave ha inoltre scherzato dichiarando che non rifiuterebbe mai un coinvolgimento di Lucas e hanno persino preso in affitto gli spazi in cui lavorano da lui, quindi "ha comunque tutte le chiavi. Può entrare, ha la password".

Filoni pensa che se Lucas tornasse a lavorare alla saga, sicuramente, proporrebbe qualcosa di nuovo e diverso, ed è stato lui a pensare a dettagli come i soprannomi che si sono dati Anakin e Ahsoka, che considera una dimostrazione di come sia in grado di pensare ai lati più umani dei personaggi, rendendoli così realistici: "Lui crea un mondo vissuto perché i personaggi hanno delle esperienze e conoscono realmente il loro mondo. Hanno vissuto una vita ed è ciò che ci ha insegnato quando ha lavorato nell'animazione".