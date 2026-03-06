Star Wars: il film con Ryan Gosling sarà "il più punk con un finale assurdo"

Star Wars: Starfighter, nuovo film della saga previsto per il 2027 promette di portare la saga verso territori creativi inediti.

Secondo una delle star coinvolte nel progetto, la pellicola, che vedrà protagonista Ryan Gosling, avrà un'anima "punk", con un tono più audace e ribelle rispetto ai capitoli recenti del franchise creato da George Lucas.

Star Wars: Starfighter, Ryan Gosling e Flynn Gray sul set

Il nuovo Star Wars sarà "punk": cosa sappiamo sul tono del film

In un'intervista con ScreenRant, Daniel Ings ha parlato dell'esperienza surreale di lavorare a un film di Star Wars: "Ho incontrato Shawn Levy, il regista, per fare il provino per la parte, ed è una persona intrinsecamente giocosa che crea chiaramente un ambiente in cui le persone possono interagire tra loro e trovare cose sul momento".

Il tono sarà quindi molto solare, il ché è stato un sollievo per la star, che ha potuto scrollarsi di dosso il peso che la saga porta con sé: "Qualsiasi tipo di nervosismo riguardo all'entrare in qualcosa di così consolidato, amato e grande come Star Wars è svanito perché sono arrivato lì e ho pensato: 'Oh, è divertente e giocoso'".

Ings ha aggiunto: "Era Star Wars in tutto e per tutto. C'erano giorni in cui camminavo e vedevo droidi che rotolavano, teste animatroniche e centinaia di persone con costumi incredibili, ma con un tocco punk. L'ho adorato e mi sono sentito benissimo".

Qual è la trama di Star Wars: Starfighter

Anche se la storia nei dettagli non è stata ancora rivelata, il film sarà un'avventura completamente nuova con personaggi inediti, non collegata direttamente alle trilogie precedenti e senza il ritorno dei protagonisti storici della saga.

La vicenda sarà ambientata circa cinque anni dopo gli eventi di Star Wars: L'Ascesa di Skywalker (uscito nel 2019), quindi nel punto più avanzato della timeline cinematografica della saga, che ritornerà al cinema quest'anno dopo sei anni di attesa.

Star Wars: The Rise of Skywalker - Daisy Ridley in un'immagine dal primo teaser

Tutti i prossimi film di Star Wars in arrivo

Dopo diversi anni di pausa dal grande schermo, la saga di Star Wars si prepara a tornare al cinema con una nuova fase di film ambientati in epoche diverse della galassia. Il primo titolo previsto è Star Wars: The Mandalorian and Grogu, in uscita già il prossimo 20 maggio. Dopodiché bisognerà attendere il maggio 2027 per Star Wars: Starfighter.

Un altro progetto molto atteso è il film che segnerà il ritorno di Rey Skywalker, interpretata da Daisy Ridley. Diretto da Sharmeen Obaid-Chinoy, il lungometraggio dovrebbe essere ambientato circa quindici anni dopo la fine della trilogia sequel e seguire Rey nel tentativo di fondare un nuovo Ordine Jedi. Infine, ci sono anche il film di James Mangold, indicato con il titolo Star Wars: Dawn of the Jedi, e la nuova trilogia di Simon Kinberg.