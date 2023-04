Star Wars: James Mangold spiega le origini del suo film

La Star Wars Celebration 2023 ha svelato che James Mangold sta sviluppando un nuovo film della saga e il regista ha ora parlato delle origini del progetto.

Sul palco dell'evento in corso a Londra, è stato annunciato che il filmmaker si occuperà di una storia che racconterà "l'alba dei cavalieri jedi".

James Mangold, parlando a ComicBook, ha dichiarato: "L'idea mi è nata pensando che, se avessi dovuto realizzare un film della saga, la maggior parte dei progetti erano ambientati nel presente di Star Wars o nel futuro, e quello che mi attirava maggiormente era il passato distante e di come si sia formata questa galassia e sia stata scoperta la Forza".

Il regista ha inoltre svelato che sta delineando il protagonista: "Per prima cosa devi scrivere il personaggio ed è quello che sto facendo attualmente".

Il progetto sarà quindi il primo ad addentrarsi in una dimensione temporale così remota rispetto alle trilogie già realizzate per il grande schermo e le serie prodotte per Disney+.

Sullo schermo della Celebration, Mangold aveva dichiarato: "Si tratta di un'opportunità di raccontare la storia intera, la nascita della Forza. Quando per la prima volta ho parlato con Kathy Kennedy, ho semplicemente detto: 'Immagino questa apertura da realizzare in stile Ben-Hur o I 10 comandamenti sulla nascita della Forza'. La Forza è diventata una specie di leggenda religiosa che si espande attraverso tutti questi film. Ma da dove viene? Come è stata trovata? Chi l'ha trovata? Chi è stato il primo Jedi? Ed è quello che sto scrivendo ora".