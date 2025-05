James Mangold girerà il primo film per Netflix: il progetto è top secret

James Mangold è diventato uno dei registi più amati dagli studios, che spesso gli affidano progetti importanti perché catturati dalla sua affidabilità e dalla sua capacità di garantire risultati di ottimo livello.

Talento registico e bravura nel tessere il rapporto, spesso complicato per i registi, con lo studio di produzione. Dopo A Complete Unknown, James Mangold è pronto per un altro progetto.

Il nuovo film Netflix diretto da James Mangold è diverso dai precedenti

Cinque volte candidato all'Oscar, il regista starebbe lavorando ad un nuovo importante progetto per Netflix, al momento ancora top secret. L'unico dettaglio sembra riguardare il mood del film, che dovrebbe essere distante dal suo classico stile.

James Mangold con Hugh Jackman al Festival di Berlino

James Mangold sinora ha saputo destreggiarsi tra diversi generi cinematografici, spaziando dalla commedia romantica al thriller, dai cinecomic al western fino ai biopic come con il film su Bob Dylan.

I prossimi progetti in cantiere di James Mangold

Il regista, con il film top secret per Netflix, aggiunge un ulteriore tassello ai progetti in cantiere per il futuro. Mangold lavorerà a Swamp Thing, standalone del DC Universe di James Gunn e Peter Safran, e si dedicherà ad un biopic su Buster Keaton per 20th Century Fox.

L'agenda di Mangold è nutrita di impegni e include anche un nuovo film dello Star Wars Universe, prodotto da Lucasfilm, e infine Juliet, un dramma romantico ispirato al classico della letteratura shakespeariana Romeo e Giulietta.

James Mangold sul set di Wolverine - L'immortale

Il suo ultimo progetto, A Complete Unknown ha incassato 140 milioni di dollari, con tanto di otto nomination agli Oscar, tra cui quella al miglior film; personalmente, il regista ha ricevuto le candidature per la sceneggiatura, la regia e la produzione del film. In passato, era stato candidato per Ford vs Ferrari e Logan.