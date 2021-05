Star Wars: Ewan McGregor conferma il duello di spade laser con Noel Gallagher

Ewan McGregor, protagonista della seria Obi-Wan Kenobi, ha confermato l'aneddoto raccontato da Noel Gallagher, ex leader degli Oasis, che li ha visti sfidarsi in una battaglia improvvisata con le spade laser.

Ewan McGregor sta per tornare nel ruolo di Obi-Wan Kenobi nell'omonima serie Disney+ ispirata all'universo di Star Wars. L'attore ha confermato il curioso aneddoto narrato dal cantante Noel Gallagher, ex Oasis, secondo cui i due si sarebbero sfidati in un duello di spade laser.

American Pastoral: un primo piano di Ewan McGregor al photocall

Ewan McGregor, ospite dello show di Jimmy Kimmel, ha rivelato il suo entusiasmo per il ritorno sul set della serie Obi-Wan Kenobi e ha, inoltre, confermato il rumor di una incredibile battaglia a suon di spade laser con Noel Gallagher. Episodio accaduto tanti anni fa, come ricorda l'attore, all'epoca in cui stava girando la trilogia di Star Wars:

"Era il trentesimo compleanno di Noel Gallagher e lui viveva abbastanza vicino a me a Londra, nella parte nord della città. Ero alla sua festa e la mattina dopo abbiamo combattuto con le sue spade laser nel suo giardino. Ma non mi ha insegnato ad usarle. Non ricordo nessuna lezione data da Noel. Si trattava solo di una battaglia in giardino."

Un episodio divertente da raccontare, che vede insieme due personaggi iconici che si divertono a usare le spade laser di Star Wars. Durante l'intervista con Jimmy Kimmel, però, Ewan McGregor ha parlato soprattutto del suo ritorno nei panni di Obi-Wan Kenobi, spiegando di essersi divertito molto a girare gli episodi visto che per lui è naturale tornare nei panni del Maestro Jedi.

Star Wars, Ewan McGregor commenta le critiche alla trilogia prequel: "Non era esattamente Shakespeare...."

Obi-Wan Kenobi dovrebbe arrivare su Disney+ nel 2022; il cast comprende anche Moses Ingram, Joel Edgerton e Bonnie Piesse che riprenderanno i ruoli di Zio Ben e Zia Beru, coloro che hanno cresciuto Luke Skywalker. Con loro Kumail Nanjiani, Indira Varma, Rupert Friend, O'Shea Jackson Jr., Sung Kang, Simone Kessell e Benny Safdie.