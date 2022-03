Star Wars: Ep. I - La minaccia fantasma, Ewan McGregor ricorda il suo parrucchino "da incubo"

Per i reshoots di alcune sequenze di Star Wars: Ep. I - La minaccia fantasma, Ewan McGregor è stato costretto a indossare un parrucchino per motivi di lavoro; il risultato fu catastrofico.

Nel corso di un'intervista con Entertainment Weekly, Ewan McGregor ha commentato la qualità del parrucchino che ha dovuto indossare per le riprese aggiuntive di Star Wars: Ep. I - La minaccia fantasma. I ricordi dell'attore relativi a quei momenti non sono tra i migliori della sua carriera.

A proposito del parrucchino indossato per i reshoots di Star Wars ep. I - La minaccia fantasma, Ewan McGregor ha commentato: "Ricordo che avrei dovuto avere i capelli corti. Stavano cercando di riprodurre un non so che di militare. Anche nel mondo dei monaci esiste una sorta di idea relativa al sacrificio nell'acconciatura. Essere uno Jedi vuol dire essere pronti al sacrificio. Immagino che per diventare uno Jedi si debba rinunciare all'idea di essere sposati e che personaggi del genere siano dotati di qualità simili a quelle dei monaci".

Durante le riprese aggiuntive, Ewan McGregor stava lavorando su un altro progetto e non poteva tagliarsi i capelli. Per questo motivo, l'attore ha indossato un parrucchino che riproduceva la pettinatura dei Jedi. McGregor ha raccontato: "Questo parrucchino era terribile. Una parrucca di capelli lunghi può andare; una parrucca di capelli corti è orribile. Davvero, pensavo mi stessero prendendo in giro".

Di solito, i reshoot coprono solo poche scene, quindi McGregor pensava che la parrucca non sarebbe stata notata. "Ma qualche mente eccelsa ha deciso di mettere sul poster una mia foto con la parrucca!" l'attore ha proseguito. "Hanno scelto un'immagine di me dai reshoots e mi sono visto in questo enorme poster con la parrucca. E mi sono chiesto: 'State scherzando? Non siete riusciti a trovare una mia foto dalle vere riprese? Incredibile. Non so chi fosse, ma mi piacerebbe incontrarlo un giorno e dirgli: 'Mi hai preso per il culo?'".

Ewan McGregor è tornato a fare parte del mondo di Star Wars in Obi-Wan Kenobi, in uscita su Disney+ il prossimo 25 maggio. Per fortuna, McGregor ha potuto girare la serie con i suoi veri capelli (lunghi, tra l'altro) e senza dover indossare alcun parrucchino. Lo show è ambientato dieci anni dopo Star Wars: Ep. III - La vendetta dei Sith e porta in scena un protagonista "infranto e prossimo alla resa".