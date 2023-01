Star Wars: Emilia Clarke tornerà nei panni di Qi'Ra? L'attrice risponde

L'interesse generale nei confronti della Qi'Ra di Emilia Clarke, apparsa in Solo: A Star Wars Story, è innegabile e l'attrice ha ora commentato le ipotesi di un suo possibile ritorno.

Uno degli elementi più memorabili di Solo: A Star Wars Story è stato il personaggio di Qi'Ra, interpretato da Emilia Clarke. Anche se l'accoglienza generale non è stata delle migliori lei è riuscita a distaccarsi dal progetto proseguendo le proprie avventure sui fumetti War of the Bounty Hunters. Così è stato chiesto all'attrice se esista la possibilità di un suo ritorno nel ruolo.

Solo: A Star Wars Story - Emilia Clarke in un'immagine del primo teaser trailer

Durante una recente intervista con IndieWire Emilia Clarke non ha dato troppo adito alle speculazioni su Qi'Ra dopo Solo: A Star Wars Story: "Voglio dire... no. Sarebbe adorabile e molto bello. Ma mi sto divertendo molto con la Marvel, sono assolutamente geniali".

Secret Invasion, rivelato il vero ruolo di Emilia Clarke nella serie Marvel? Gli ultimi rumor

Quando parla della Marvel Emilia Clarke allude ai suoi ultimi lavori con Secret Invasion, la nuova serie tv dell'MCU. È probabile, quindi, che gli attuali impegni lavorativi la terranno altrove ancora per un bel po' di tempo, anche se nessuno può sapere cosa accadrà con Qi'Ra in futuro.