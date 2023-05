Star Wars Day 2023: tutte le novità offerte da Disney+

Scopriamo insieme i contenuti offerti da Disney+ in vista del 4 Maggio 2023, giorno in cui in tutto il mondo si celebra lo Star Wars Day.

In occasione dell'imminente arrivo delle celebrazioni dello Star Wars Day del 4 maggio 2023, vogliamo condividere una panoramica di tutto ciò che Disney+ ha da offrire a padawan e jedi. Come casa dedicata allo streaming di tutti i contenuti di Star Wars, i fan possono rivedere ogni momento imperdibile dell'intera Saga degli Skywalker, dalla prima entrata in scena di Luke alla battaglia finale di Rey con Kylo Ren.

The Mandalorian, un primo piano di Baby Yoda

Sono disponibili in streaming originali Disney+ come Andor, Obi-Wan Kenobi e il fenomeno globale The Mandalorian. E come se non bastasse, sono in arrivo nuove serie come Ahsoka e The Acolyte. Non mancano i beniamini dell'animazione, come The Bad Batch, Star Wars: Rebels e The Clone Wars, oltre a Zen - Grogu and Dust Bunnies, il cortometraggio dello Studio Ghibli.

Tra le novità di quest'anno per il 4 maggio ci sono Star Wars: Young Jedi Adventures, una serie animata per ragazzi che segue i giovani Jedi mentre studiano le vie della Forza, e la seconda serie di Star Wars: Visions, nove nuovi cortometraggi di nove studi di tutto il mondo, tra cui Aardman e Triggerfish.

Andor: una scena della serie

Quest'anno ricorrono anche i 40 anni dall'uscita nelle sale di Star Wars: Il ritorno dello Jedi. Con l'iconico Jabba the Hutt, le speeder bike, l'Imperatore e gli ewok, l'ultimo capitolo della trilogia originale continua ad appassionare una nuova generazione di fan. E non dimenticare che, anche se non puoi essere insieme ad amici e parenti, puoi guardare il film "attraverso la galassia" grazie a GroupWatch e Apple SharePlay.