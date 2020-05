Star Wars: Darth Vader impone la quarantena nelle Filippine (VIDEO)

Le forze dell'ordine delle Filippine hanno trovato un modo alternativo per imporre la quarantena ai cittadini facendo scendere in campo Darth Vader e il suo esercito.

A controllare che tutti rispettino la quarantena nelle Filippine, paese asiatico duramente colpito dalla pandemia che imperversa nel mondo, è sceso in campo tutto l'esercito imperiale di Star Wars, capitanato da Darth Vader.

Per essere ancora più convincenti e far seguire le regole agli abitanti di Manila, le forze dell'ordine locali hanno pensato che fosse più incisivo travestirsi da Darth Vader e il suo esercito di Stormtrooper, ingiungendo agli stolti privi di fede di non muoversi dalle loro abitazioni, pena subire l'ira funesta dell'oscuro Signore dei Sith:

"Controlliamo i residenti che continuano ad uscire all'aperto senza le necessarie precauzioni dovute alla quarantena e anche a coloro che non indossano mascherine per il viso. Facciamo in modo che le linee guida del governo vengano seguite correttamente"

Con abiti realizzati con tappetini in gomma e plastica antica, ma molto credibili, i giovani funzionari hanno deciso di dettare le regole in modo anche divertente, tirando su di morale i cittadini e al tempo stesso facendo rispettare le regole da seguire per fermare il contagio. Proprio il 4 maggio, in occasione dello Star Wars Day, il finto Darth Vader si è imbarcato con le sue truppe su un vascello in legno, portando ai cittadini beni di prima necessità, soprattutto nei villaggi più isolati.

Le Filippine, le cui capitali e città principali sono sotto severi protocolli di quarantena fino a metà maggio, hanno registrato 9.485 casi confermati di Coronavirus, 623 decessi e 1.315 guariti.