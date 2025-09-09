Star Wars, Daisy Ridley pronta al salto nei cinecomic? In trattative per Delilah Dirk

L'attrice sarebbe pronta a compiere il grande salto ed entrare nell'universo dei cinecomic ma fuori dai circuiti Marvel e DC.

Daisy Ridley, conosciuta in tutto il mondo per il ruolo di Rey nella saga sequel di Star Wars, sarebbe in trattative per recitare nei panni della protagonista nel suo primo film tratto da un fumetto.

Al momento, sono soltanto dei rumor ma l'attrice di Star Wars sarebbe in procinto di trovare un accordo per entrare a far parte di un progetto che non sarà legato a Marvel o DC.

Il possibile debutto di Daisy Ridley nel mondo dei cinecomic

Nonostante il presunto interesse della Marvel a scritturarla, emerso come indiscrezione negli scorsi mesi, il futuro di Daisy Ridley nei cinecomic potrebbe essere lontano dai grandi franchise.

Daisy Ridley in una scena della saga sequel di Star Wars

La star sarebbe in trattative per recitare nell'adattamento del graphic novel del 2013 realizzato da Tony Cliff, Delilah Dirk and the Turkish Lieutenant, i cui diritti sono di proprietà della Disney.

Il personaggio di Daisy Ridley nel cinecomic Delilah Dirk

Nel caso dovessero essere confermate le recenti indiscrezioni, Daisy Ridley reciterà nel ruolo di Delilah, 'addestrata in 47 tecniche di combattimento a spada, una sorta di Indiana Jones al femminile'.

Secondo la sinossi ufficiale 'la simpatica combinaguai Delilah Dirk è un'avventuriera del XIX secolo. Ha viaggiato in Giappone, Indonesia, Francia e persino nel Nuovo Mondo. Usando le abilità acquisite lungo il percorso, le avventure di Delilah continuano mentre trama per derubare un ricco e corrotto Sultano a Costantinopoli. Con l'aiuto della sua barca volante e del suo nuovo amico Selim, sfugge alle guardie del Sultano, lascia i pirati furiosi nella polvere e si fa strada combattendo attraverso la campagna. Per Delilah, un'avventura conduce sempre alla successiva in questo avvincente e divertente capitolo della sua vita emozionante'.

In ogni caso, Daisy Ridley difficilmente rimarrà immune al fascino dei cinecomic e potrebbe presto approdare ufficialmente in qualche progetto legato ai fumetti.