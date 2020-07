Star Wars, ai cavalieri Jedi è permesso fare sesso?

Molti estimatori di Star Wars ritengono che essere cavalieri Jedi sia fantastico a esclusione di un piccolo dettaglio, ai potenti guerrieri non sarebbe permesso fare sesso.

Hayden Christensen e Natalie Portman in una sequanza de L'attacco dei cloni

In realtà nella trilogia originale di Star Wars la questione non viene affrontata direttamente. Dopo tutto i Jedi in quei film non sono poi molti e sono tutti single. Ma tutti nodi arrivano al pettine e il problema diventa preminente nei plot di due prequel.

Anakin Skywalker e Padmé Amidala si innamorano in Star Wars ep. II - L'attacco dei cloni, ma nel film la loro relazione viene trattata come proibita. Ma è davvero contro le regole dei cavalieri Jedi fare sesso?

Ewan McGregor in un'immagine promo per Star Wars

I Jedi meditano, si focalizzano sulla spiritualità e sono in gran parte esclusi da una normale esistenza. Lo stesso Samuel L. Jackson ha dichiarato di essersi ispirato ai monaci Shaolin per la sua performance nel ruolo di Mace Windu e in genere i monaci rispettano le regole del celibato e della castità. Ecco che immediatamente pensiamo ai Jedi come celibi.

George Lucas ha però negato l'esistenza di tale regola in un intervista alla BBC del 2002 in cui dichiara: "I cavalieri Jedi non sono celibi, il fatto è che a loro sono vietati l'attaccamento eccessivo e le relazioni possessive."

L'impero colpisce ancora: è davvero il miglior film della saga di Star Wars?

Anche Mark Hamill ha affrontato la questione del celbrato dei Jedi in un'intervista a Wired in cui ammette di essere convinto dell'esistenza di questa regola, "altrimenti adesso avrei una fidanzata". Ragionamento che non fa una piega.

Su Twitter però Hamill afferma esattamente il contrario. In risposta a una fan che gli chiede se Luke è morto da vergine, l'attore replica: "Creati la tua storia da sola. Non è specificato, ma nella mia versione la risposta è: no".