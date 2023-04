Star Wars: il carillon musicale nero intagliato a mano è in sconto su Amazon

Su Amazon il carillon musicale a tema Star Wars è in sconto; non lasciatevi scappare l'occasione di acquistare un accessorio unico nel suo genere.

Il carillon musicale nero di Star Wars è in offerta su Amazon. A 10.49 €, con uno sconto del 19% dal prezzo di base, potrete avere sempre con voi una delle melodie più iconiche della storia del cinema e della fantascienza, in un formato musicale unico. Se interessati, potete acquistarlo dal box qui sotto.

La colonna sonora a introdurre i vari Star Wars è uno dei tratti più celebri e iconici dell'intera saga. La melodia di John Williams ha acceso la fantasia di moltissimi fan, che adesso hanno la possibilità di ascoltarla in un formato molto particolare grazie al carillon nero a tema. L'acquisto su Amazon comprende lo strumento realizzato interamente a mano con legno di betulla e un cuore musicale in acciaio inossidabile. Dalle dimensioni parecchio ridotte (6,5 cm x 5 cm x 3,8 cm) basterà azionare la manovella laterale per ascoltare e riascoltare le note in questione, e tornare nel mondo che i film hanno costruito.

Star Wars: l'ingombrante peso della trilogia sequel

Di colore nero, la scatola è stata incisa con alcuni dettagli che richiamano alla saga, e una delle frasi più iconiche di Guerre stellari: "Che la forza sia con te/voi". Dotato di una strumentazione a mano quindi, il carillon non ha bisogno di alcuna batteria e può diventare sia un oggetto di decoro/collezione, che il regalo perfetto per ogni occasione.