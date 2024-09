Star Wars: i Bitty POP di Leia, R2-D2 e C-3PO sono in sconto su Amazon in un pacchetto con sorpresa

Su Amazon è possibile trovare, attualmente e grazie alle Offerte Ritorno a Scuola, un pacchetto di Butty POP a tema Star Wars piuttosto nostalgico, con minifigure misteriosa, in sconto.

Negli anni Star Wars è diventato un linguaggio culturale a sé stante oltre la dimensione cinematografica e dell'intrattenimento, influenzando moda, arte, musica e persino ideologie. Il design delle spade laser, le divise degli stormtrooper, e i suoni caratteristici, come il ruggito di Chewbacca o il suono del respiro di Vader, sono entrati nell'immaginario collettivo. La forza di questi personaggi non risiede solo nella loro presenza sul grande schermo, ma nel modo in cui hanno plasmato e continuano a plasmare la cultura pop, diventando icone senza tempo. È proprio nella riconoscibilità trascendentale che è possibile scorgere uno dei valori più grandi di questo "universo narrativo", che nel tempo ha assunto dimensioni colossali anche grazie al merchandising tematico dedicato.

Per queste ragioni vi segnaliamo che su Amazon, attualmente parlando, è possibile trovare un pacchetto con alcuni fra i Funko POP (Bitty POPs in realtà, quindi praticamente più piccoli delle figure classiche targate Funko) più celebri dal mondo di Star Wars che include la Principessa Leia, R2-D2, C-3PO e un'altra figure misteriosa, in offerta a 13,99€, con uno sconto del 26%, al minimo storco, sul prezzo più basso recente indicato (18,90€), grazie alle "Offerte del Ritorno a Scuola". Se interessati all'acquisto o a informazioni aggiuntive passate dal box seguente o cliccate su questo indirizzo.

Bitty POP iconici dall'universo di Star Wars

I Bitty POP in questione ripropongono l'estetica di alcuni personaggi iconici dal mondo di Star Wars, solleticando la memoria dei fan di vecchia data, e ispirando i neofiti. Differentemente dai Funko classici, questo sono più piccoli, misurando 0,9 pollici (2,3 cm). Sono però i dettagli a fare la differenza con prodotti del genere, specialmente se fan del lavoro di George Lucas e di tutti gli altri.

Non lasciatevi scappare un'offerta come questa su Amazon, sia se fan storici di Star Wars, che se nuovi a tutto quello che l'universo narrativo in questione ha da offrire.