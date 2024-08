The Mandalorian, Sigourney Weaver conferma il suo ruolo nel film Star Wars: "Ho già incontrato Grogu"

L'universo di Star Wars tornerà sul grande schermo nel 2026 con l'arrivo nelle sale di The Mandalorian & Grogu, film che proseguirà gli eventi della serie di successo Disney+ The Mandalorian.

Alcune anticipazioni del film sono state proiettate ai partecipanti alla D23 Expo di quest'anno, ma molti dettagli sul progetto rimangono ancora avvolti nel mistero. Tuttavia, possiamo dare un primo dato certo sul progetto: l'attrice nominata all'Oscar Sigourney Weaver ha confermato di avere un ruolo nel film in una recente intervista a Deadline. Al momento non è ancora noto il ruolo che la Weaver interpreterà.

"Avrò un ruolo in The Mandalorian & Grogu", ha dichiarato la Weaver. "Ho incontrato Grogu per la prima volta l'altro giorno. Lo girerò prima di andare a Londra per The Tempest alla fine dell'anno".

The Mandalorian 3: una scena del quarto episodio

Diretto da Jon Favreau e prodotto dal regista, Dave Filoni e Kathleen Kennedy, The Mandalorian and Grogu seguirà le avventure di Din Djarin (Pascal) e del suo pupillo Grogu, da dove li avevamo lasciati alla fine della terza stagione dello show.

The Mandalorian & Grogu, a che punto è il film di Star Wars? Nuovi entusiasmanti aggiornamenti

"Ho amato raccontare storie ambientate nel ricco mondo creato da George Lucas", ha dichiarato Favreau in occasione dell'annuncio del film. "La prospettiva di portare sul grande schermo il Mandaloriano e il suo apprendista Grogu è estremamente eccitante". "Jon Favreau e Dave Filoni hanno introdotto in Star Wars due nuovi e amatissimi personaggi e questa nuova storia è perfetta per il grande schermo", ha aggiunto Kathleen Kennedy, presidente di Lucasfilm.

Oltre a The Mandalorian & Grogu, non è ancora chiaro se la serie Disney+ proseguirà per un'altra stagione. Filoni ha accennato alla possibilità che entrambi i progetti (film più quarta stagione) potrebbero essere girati contemporaneamente, ma nessuna conferma è arrivata da allora.