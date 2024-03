Star Wars, gli autori de Il Trono di Spade svelano a che punto era il loro film al momento della cancellazione

Al momento si stanno godendo il successo de Il problema dei 3 corpi su Netflix, ma fino a poco tempo fa David Benioff e D.B. Weiss, sceneggiatori arrivati al successo grazie all'adattamento de Il Trono di Spade di HBO, erano impegnati nella stesura di una nuova trilogia di Star Wars poi cancellata da Lucasfilm.

In una nuova e lunga intervista a proposito della serie Netflix, gli autori hanno anche svelato a che punto dello sviluppo fosse la loro trilogia di film di Star Wars che non vedremo mai.

Star Wars: The First Jedi

Come rivelato in precedenza, Benioff e Weiss stavano cercando di realizzare un film di Star Wars intitolato The First Jedi, che avrebbe raccontato "fondamentalmente come è nato l'Ordine Jedi, perché è nato, la prima spada laser", aveva spiegato Benioff a Variety. Aveva poi aggiunto che "alla fine la Lucasfilm non ha voluto realizzarlo. Avevamo in mente un'idea di storia molto specifica, e alla fine hanno deciso di non procedere. E lo capiamo perfettamente. È la loro compagnia e la loro IP, ma non eravamo i droidi che stavano cercando".

Durante una recente apparizione al podcast Happy Sad Confused, Benioff e Weiss hanno spiegato a che punto era lo sviluppo di Star Wars: The First Jedi prima che la Lucasfilm staccasse la spina al progetto:

"Eravamo decisamente a buon punto, dal punto di vista della storia, con il primo film", ha spiegato Weiss al conduttore Josh Horowitz. "Avevamo una tabella di marcia di base già stabilita per gli altri due, ed è stato un peccato. La verità è che il nostro rapporto con Hollywood, o la media delle cose concepite rispetto a quelle effettivamente finite, non è mai stato tremendamente alto, e ci saranno sempre delle storie che sfuggiranno per varie ragioni, sapete. Quelli che non erano destinati a essere realizzati. Ed è stato triste che sia successo con Star Wars. Ma con il passare del tempo, devi lasciar perdere questo tipo di cose, perché se non lo fai, impazzirai completamente".

Star Wars, James Mangold avvisa i fan: "Nel mio film non userò i termini Jedi e Forza"

Il progetto sui primi Jedi di James Mangold

La conversazione si è poi spostata sul fatto che la Lucasfilm abbia recentemente confermato il film Dawn of the Jedi, con James Mangold al timone.

Weiss è stato diplomatico, dicendo: "Amo Jim, è una persona squisita. Quindi... gli faccio i miei migliori auguri". Tuttavia, è impossibile non notare il rammarico dei due autori, dato le somiglianze tra le premesse di questo nuovo progetto e la trilogia cancellata del duo.