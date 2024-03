Star Wars, i creatori de Il trono di spade non lavoreranno più con Lucasfilm:'Non c'è libertà'

David Benioff e D.B. Weiss, creatori della serie fantasy HBO, non torneranno a lavorare per la casa di produzione sussidiaria dei Walt Disney Studios.

Nel 2018, Lucasfilm annunciò per la prima volta il progetto di una nuova trilogia di Star Wars realizzata dai creatori di Il trono di spade, David Benioff e D.B. Weiss. La notizia generò grande entusiasmo tra i fan ma lo stato d'animo si trasformò in delusione un anno dopo quando Benioff e Weiss lasciarono Lucasfilm.

Non sono emersi molti dettagli sull'idea originale di Benioff e Weiss ma in un'intervista a GamesRadar, i due produttori hanno spiegato che cosa non è andato nel rapporto con Lucasfilm, con la quale non lavoreranno mai più.

I problemi

"Non credo lavoreremo più con Lucasfilm" ha spiegato Benioff "Penso che quando hai un franchise già così ben consolidato, come Star Wars o James Bond o simili, ritengo ci sia meno indipendenza quando arrivi per cercare di raccontare una storia che vuoi raccontare, e quindi penso che ciò che Dan [Weiss] ed io abbiamo imparato è come sia più divertente per noi iniziare qualcosa di nuovo".

Anche la serie I problemi dei 3 corpi nasce da un'opera già esistente, Benioff lo sottolinea:"Arriviamo sulle spalle di Cixin Liu, lui è quello che ha creato questi romanzi e tutto il resto ma siamo noi ad adattarli, almeno in lingua inglese. Abbiamo molta flessibilità per quanto riguarda la storia che vogliamo raccontare e questo è molto divertente per noi rispetto all'altra versione".