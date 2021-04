Star Wars: all'asta degli oggetti di scena e memorabilia di David Prowse, interprete di Darth Vader

Alcuni oggetti di scena di Star Wars e memorabilia legati alla saga stellare saranno messi all'asta dagli eredi di David Prowse, interprete di Darth Vader.

L'attore è morto all'età di 85 anni nel 2020 a causa di una breve malattia dopo aver vissuto a lungo facendo i conti con l'Alzheimer.

L'asta sarà a favore della ricerca sull'Alzheimer nel Regno Unito e i fan e i collezionisti potranno cercare di aggiudicarsi circa 600 oggetti.

Il copione di David Prowse del film L'impero colpisce ancora e un pezzo del Millenium Falcon sono tra i pezzi su cui si potrà puntare. L'interprete di Darth Vader, inoltre, aveva dei poster e delle foto della saga autografati dai suoi colleghi, tra cui un'immagine con una dedica di Mark Hamill, interprete di Luke Skywalker, in cui la star aveva scritto: "A David, per me sarai sempre 'papà' Vader".

Julian Owen, assistente e amico di Prowse, si è occupato della classificazione degli oggetti e ha dichiarato che si è trattato di un onore: "Ho lavorato per Dave per oltre dieci anni e controllare la sua collezione ha portato alla mente dei ricordi grandiosi. Ci aspettiamo molto interesse da varie parti del mondo. Vedere il declino di Dave a causa dell'Alzheimer è stato davvero duro. Abbiamo lavorato insieme la maggior parte dei weekend e ogni volta che l'ho visto c'era sempre qualcosa in meno dentro di lui. La moglie di Dave, Norma, ha detto fin dall'inizio che voleva che alcuni dei soldi ottenuti andassero a favore della Ricerca. Anche se non si poteva fare nulla per Dave sa quanto sia importante sostenere la ricerca per assicurare alle future generazioni di non dover sopportare la stessa sofferenza. Dave sarebbe felice di sapere che aiuterà gli altri".