Star Wars: Ahsoka, che ruolo avrà Ivanna Sakhno nella nuova serie Disney+? Spuntano nuovi dettagli

Dal web spuntano nuovi dettagli riguardo al ruolo affidato a Ivanna Sakhno in Star Wars: Ahsoka, la nuova serie tv ambientata nel celebre universo fantascientifico e targata Disney+. Da tempo eravamo a conoscenza del suo coinvolgimento in questo spinoff di The Mandalorian, senza però sapere l'identità del personaggio che interpreterà negli episodi.

In base a quanto recentemente riportato da Making Star Wars, Ivanna Sakhno (Pacific Rim - La rivolta) interpreterà un personaggio di nome Shin, in Star Wars: Ahsoka. Il sito riporta che la sua storia sarebbe strettamente legata con il lato oscuro, e con qualche forma di fedeltà alle "Sorelle della Notte" viste in The Clone Wars. Non sappiamo in che modo sia connessa a questo gruppo, né tanto meno se lei stessa sia un membro.

Le nuove informazioni, inoltre, indicherebbero in Shin un'apprendista di Baylon, un ex Jedi sopravvissuto all'Ordine 66. Sarà quindi lui ad indicarle la via da seguire nella ricerca di Ahsoka Tano, già apparsa in The Mandalorian e The Book of Boba Fett.

Star Wars: Ahsoka, iniziate ufficialmente le riprese

Per adesso non conosciamo ancora i dettagli relativi al racconto di Star Wars: Ahsoka con star Rosario Dawson nel ruolo della protagonista, portando avanti le sue vicende personali.