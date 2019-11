Star Wars, Anthony Daniels: "Ne Gli ultimi Jedi C-3PO era un soprammobile!"

Anthony Daniels, che interpreta C-3PO in Star Wars si è lamentato che ne Gli ultimi Jedi è stato sotto utilizzato: in Star Wars: L'Ascesa di Skywalker andrà diversamente.

Anthony Daniels ha rimarcato che C-3PO è stato trattato alla stregua di un soprammobile in Star Wars: Gli ultimi Jedi ma che, per fortuna, in Star Wars: L'Ascesa di Skywalker avrà molte più cose da fare in compagnia dei vari personaggi della saga. La dichiarazione, rilasciata su Empire, farà sicuramente discutere i fan che non sono mai stati troppo teneri con il film diretto da Rian Johnson e sperano tanto che J.J. Abrams possa tornare a rivedere con un'ottica meno anarchica il mondo creato da George Lucas.

Secondo Anthony Daniels, in Star Wars: L'Ascesa di Skywalker C-3PO ne farà di tutti i colori quando si troverà insieme a Rey (Daisy Ridley), Finn (John Boyega) e Poe (Oscar Isaac): "Ne Gli ultimi Jedi ero diventato una specie di soprammobile o centrotavola, e me ne sono pentito perché 3PO vale molto più di questo. In questo film farà ogni sorta di cose strane. È stata delizioso, una vera gioia! Questo è il mio terzo finale e penso che, proprio per questo motivi sarò più triste. Il ritorno dello Jedi era... beh, conteneva gli Ewok, per l'amor di Dio!".

Anthony Daniels nella saga di Star Wars

C'è da capirlo, per Daniels il robot dorato è stato letteralmente una seconda pelle. Non solo perché ne indossava i componenti ma anche perché è stato il personaggio che più ha interpretato nella sua carriera, apparendo in tutti e nove film principali dell'epopea, dal primo Guerre stellari agli spin-off come Rogue One e Solo, anche se in quest'ultimo era in effetti un altro personaggio. Gli ha anche prestato la voce nei cartoon Star Wars: The Clone Wars, Star Wars Rebels; nel parco a tema Star Tours, nel film Ralph SpaccaInternet, nel The Muppet Show e anche nel Star Wars Holiday Special. Ecco questo forse vorrebbe dimenticarlo.