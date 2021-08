Star Wars e Akira: Taika Waititi parla dei suoi prossimi progetti

Taika Waititi ha condiviso qualche aggiornamento riguardante l'annunciato film di Star Wars che sta sviluppando e il travagliato progetto di portare sul grande schermo Akira.

Il regista ha concluso le riprese di Thor: Love and Thunder e per ora sembra che il suo prossimo progetto sarà quello legato alla saga stellare.

In un'intervista rilasciata a Wired, Taika Waititi ha raccontato: "Sono ancora nella fase 'Esterno. Spazio'. Ma abbiamo una storia. Sono davvero eccitato perché sembra molto nel mio stile". Il regista ha aggiunto che è quindi prevedibile l'ideazione di qualcosa di sorprendente: "Mi piace ingannare lo spettatore facendogli pensare 'okay, è questo' e poi farlo arrivare a capire 'Dannazione, mi ha fatto provare qualcosa!'".

I fan che stanno da tempo attendendo la produzione del film live-action di Akira sembrano invece destinati a non avere in breve tempo notizie positive, ma Taika ha sottolineato che il progetto non è ancora stato abbandonato e che sta ancora provando a realizzarlo, ribadendo inoltre che non vuole rinunciarci.

Thor: Love and Thunder arriverà nelle sale a febbraio 2022 e nel cast ci saranno ovviamente Chris Hemsworth, il ritorno di Natalie Portman, Tessa Thompson, Chris Pratt, Jaimie Alexander, Pom Klementieff, Dave Bautista, Karen Gillan, Sean Gunn, Jeff Goldblum e Vin Diesel.