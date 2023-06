Star Wars Ahsoka, Dave Filoni svela: 'Ho iniziato a scriverla molto prima de Il risveglio della Forza'

Nel corso di una nuova intervista concessa a Collider, Dave Filoni ha svelato qualche dettaglio su Ahsoka, la nuova serie Star Wars in arrivo su Disney+. A quanto pare, l'autore ha cominciato a lavorarci molto prima dell'uscita de Il risveglio della Forza.

"Anche quando ho scritto l'epilogo di Rebels, ho pensato: 'Se vado avanti con questo progetto, deve essere una sfida diversa'. E la sfida sarebbe stata il live-action. Volevo risolvere queste cose su di lei, ma volevo fare qualcosa di nuovo. Kathy Kennedy sapeva del mio interesse per il live-action e stava cercando un modo per farmi fare quel salto. Così mi ha portato sul set, perché non ero affatto abituato, e mi sono seduto lì a guardare J.J. [Abrams, ne Il risveglio della Forza], Rian [Johnson, ne Gli Ultimi Jedi] e Gareth [Edwards, in Rogue One].

Dave Filoni ha poi lavorato a stretto contatto con Jon Favreau e i due hanno sviluppato The Mandalorian, che si è poi rivelato il luogo ideale in cui far debuttare Ahsoka in live-action:

"Ho dovuto immergermi nella realizzazione di Mando, ma ho sempre avuto un occhio di riguardo per questo", ha detto. "Jon già sapeva, mentre stavamo sviluppando Mando, che Ahsoka era un personaggio che avevo in mente di inserire, così io e lui abbiamo iniziato a discutere di Rosario Dawson già nella prima stagione. Ho pensato che sarebbe stata la persona giusta per interpretare Ahsoka".

Come svelato dal nuovo trailer di Ahoska, la serie debutterà su Disney+ il 23 agosto.