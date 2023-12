Star Wars: Adam Driver conferma che non ritornerà nel ruolo di Kylo Ren nei prossimi progetti della saga

Adam Driver ha interpretato Kylo Ren nella nuova trilogia di Star Wars e ha ora confermato che non c'è in programma un ritorno del personaggio sugli schermi.

L'attore, mentre era ospite del podcast Smartless, ha infatti smentito un suo potenziale coinvolgimento nei prossimi progetti della Lucasfilm.

Le dichiarazioni dell'attore

Star Wars: L'Ascesa di Skywalker, Adam Driver in una foto del film

L'attore Adam Driver era ospite del progetto condotto da Jason Bateman, Sean Hayes e Will Arnett quando è tornato a parlare della sua esperienza nei film di Star Wars.

L'interprete di Kylo Ren ha ricordato che quando era un bambino suo padre era maggiormente un fan di Star Trek, anche se conosceva la saga di Star Wars e aveva un paio di giocattoli a tema.

Adam ha poi sottolineato: "Ho ricevuto un'offerta per recitare nei film, ma non c'era uno script da leggere ed è qualcosa che non avevo mai fatto prima. Dovevi confermare il tuo impegno senza sapere i dettagli. J.J. Abrams mi ha raccontato tutto quello che potevo sapere in quel momento, ma non c'era una sceneggiatura che puoi leggere per aiutarti a capire che direzione prenderà la storia".

Driver ha quindi risposto a una domanda specifica relativa a un suo possibile ritorno nella saga spiegando: "Stanno facendo dei progetti, ma non con me. Non sarò più coinvolto". Adam ha quindi confermato che la sua esperienza nell'universo di Star Wars si è conclusa perché il suo personaggio è morto.

10 Film e serie TV di Star Wars da vedere su Disney+

Molti fan di Star Wars potrebbero rimanere delusi dalla risposta dall'attore, considerando le speranze di scoprire qualche dettaglio in più sul passato di Kylo Ren, ovvero il figlio di Han Solo e della principessa Leia.

La speranza che Driver ritorni sugli schermi nei prossimi progetti, in flashback o versione "fantasma" grazie al suo legame con la Forza potrebbe comunque non sparire del tutto, considerando i precedenti ritorni a sorpresa avvenuti sul grande e sul piccolo schermo.