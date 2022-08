Star Wars: un nuovo libro svela il vestito da sposa di Leia

Il romanzo Star Wars: The Princess and the Scoundrel rivela nuovi dettagli riguardanti la storia d'amore tra Leia e Han, come il look del vestito da sposa della principessa.

Il romanzo Star Wars: The Princess and the Scoudrel, scritto da Beth Revis, rivela nuovi dettagli sulla storia d'amore di Leia e Han, come il look del vestito da sposa della principessa.

Nella saga di Star Wars, Han Solo e Leia Organa si sposano e hanno poi un figlio, Ben, che passa al lato oscuro e assume il nome di Kylo Ren.

Tra le pagine del libro The Princess and the Scoundrel (La Principessa e la Canaglia), la coppia si sposa e decide di trascorrere la luna di miele a bordo della nave spaziale di lusso Halcyon, la stessa che è prenotabile a Disney World in Florida.

Il romanzo descrive, per la gioia dei fan, l'abito indossato dal personaggio interpretato nei film da Carrie Fisher. Il vestito da sposa è di color verde con dei ricami floreali, mentre ai piedi Leia ha indossato degli stivaletti bianchi alti fino alle ginocchia. La principessa arriva inoltre alla cerimonia con i capelli sciolti e dei fiori raccolti fuori dal tempio: "Sembrava più una ninfa che una principessa".

Tara Phillips ha firmato dei concept art dell'abito.