Star Trek: Strange New Worlds, la stagione 2 conterrà un episodio musical

Gli episodi musicali sono ormai una tradizione consolidata nelle serie tv e, da Buffy l'Ammazzavampiri a Scrubs, da Grey's Anatomy a Riverdale, tutti o quasi cedono al loro fascino. L'ultimo a farlo è un franchise storico e solido come quello di Star Trek e l'episodio sarà contenuto nella seconda stagione di Star Trek: Strange New Worlds.

Star Trek: Strange New Worlds 2, il nuovo trailer della seconda stagione (VIDEO)

L'annnuncio arriva direttamente dal panel di Star Trek del Comic-Con di San Diego e a farlo è Paramount+, che ha svelato che il primo episodio musicale della storia del franchise sarà il nono della seconda stagione con il titolo Subspace Rhapsody e andrà in onda il 3 agosto alle 19.00 (ora americana). Parodie musicali esistono già dai tempi di William Shatner, è vero, ma un musical vero e proprio di Star Trek non è mai stato pubblicato in modo ufficiale: questa è una prima volta che lascerà sicuramente il segno e già si preannuncia un successo. Saranno infatti ben 10 le canzoni di Kay Hanley e Tom Polce della band Letters to Cleo composte appositamente per l'episodio!

Star Trek: Strange New Worlds ha portato una ventata d'aria fresca e un tocco più leggero all'universo di Star Trek e proprio per questo è stato un grande successo, sia di pubblico che di critica, fin dal suo debutto. L'episodio Subspace Rhapsody si inserisce in questo filone, che lascia da parte i toni cupi della serie Star Trek: Picard, per dare una svolta del tutto innovativa alla serie spaziale. Come si vede dal trailer video tutto sembra scatenarsi da un evento improvviso che fa emergere la "vena artistica" dei protagonisti. Un vero e proprio musical messo in scena all'interno dell'Enterprise, con risvolti indubbiamente divertenti.

Se in passato abbiamo visto i personaggi delle nostre serie tv più amate iniziare improvvisamente a cantare e ballare senza motivo apparente, con una forzatura stilistica dettata più da esigenze di produzione che di trama, questa volta l'episodio musicale di Star Trek sembra inserirsi perfettamente nella storia, somigliando più al bellissimo episodio di Buffy l'Ammazzavampiri che a quello irreale di Xena, Principessa Guerriera. Per non farci pesare l'attesa, Star Trek ha intanto rilasciato il suo episodio crossover, Lower Decks, prima del previsto rendendolo già disponibile in streaming.