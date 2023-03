Star Trek: Starfleet Academy sarà la nuova serie della saga prodotta per Paramount+

Paramount+ ha annunciato che nel 2024 prenderà il via la produzione della nuova serie della saga di Star Trek intitolata Starfleet Academy.

Il progetto, come anticipa il titolo, avrà al centro i giovani che sperano di entrare tra le fila della Federazione.

Lo show Star Trek: Starfleet Academy sarà prodotto da CBS Studios, dalla Secret Hideout di Alex Kurtzman e da Roddenberry Entertainment.

Al centro della trama ci saranno i giovani cadetti che condividono un sogno all'insega di speranza e ottimismo, sotto lo sguardo attento ed esigente dei loro istruttori e mentre affrontano amicizie, rivalità, primi amori e un nuovo nemico che minaccia l'Accademia e la Federazione.

Gli showrunner Alex Kurtzman e Noga Landau hanno dichiarato: "Le iscrizioni sono ora aperte per la Starfleet Academy! Esplorate la galassia! Guidate il vostro destino! Per la prima volta in oltre un secolo, il nostro campus sarà riaperto per ammettere individui con un'età minima di 16 anni terrestri (o l'equivalente nelle altre specie) che sognano di superare i propri limiti fisici, mentali e spirituali, che apprezzano l'amicizia, il cameratismo, l'onore e la devozione a una causa più grande di loro. I corsi saranno rigorosi, gli istruttori tra i più brillanti nei rispettivi campi e chi sarà accettato vivrà e studierà fianco a fianco con la popolazione di studenti più diversificata che sia mai stata ammessa. Oggi incoraggiamo tutti coloro che condividono i nostri sogni, obiettivi e valori a unirsi a una nuova generazione di cadetti visionari mentre compiono i loro primi passi verso la creazione di un futuro più brillante per tutti noi. Iscrivetevi oggi! Ex Astris, Scientia!

Starfleet Academy si aggiunge alle altre serie della saga: Discovery, Picard, Lower Decks, Prodigy e Strange New Worlds.