Star Trek: Starfleet Academy, Holly Hunter sarà la protagonista della prossima serie del mitico franchise

Secondo Variety, Holly Hunter rivestirà il ruolo principale nella serie Star Trek: Starfleet Academy della Paramount+. Il personaggio della Hunter sarà il capitano e il rettore dell'Accademia, presiedendo sia il corpo docenti che una nuova classe di cadetti della Flotta Stellare che imparano a navigare nella galassia nel 32° secolo.

"È come se avessimo trascorso tutta la vita a vedere Holly Hunter essere un genio freddo come la pietra", hanno dichiarato i co-showrunner Alex Kurtzman e Noga Landau. "Avere la sua straordinaria autenticità, la sua impavidità, il suo senso dell'umorismo e la sua genialità alla guida di Starfleet Academy è un regalo per tutti noi e per l'eredità di Star Trek".

La Hunter fa parte di un'élite di attori entrati in Star Trek dopo aver vinto un Oscar, tra cui Whoopi Goldberg, Louise Fletcher e F. Murray Abraham. Hunter ha vinto l'Oscar come miglior attrice per la sua interpretazione in The Piano del 1993, oltre a nomination per Broadcast New del 1987, The Firm del 1993 e Thirteen del 2003. La sua carriera ha attraversato cinque decenni, dal suo ruolo di successo nel film dei fratelli Coen Arizona Junior nel 1987 al suo ruolo iconico come voce di Elastigirl in Gli incredibili del 2004 e Gli Incredibili 2 del 2018.

I dettagli della serie

Le riprese di Starfleet Academy - serie che è stata annunciata l'anno scorso - inizieranno a Toronto nel corso dell'estate e saranno caratterizzate dal più grande set contiguo mai costruito per una serie di Star Trek, un atrio accademico centrale che si estenderà su due piani e comprenderà un anfiteatro, aule, una sala mensa e un idilliaco viale alberato.

Concentrandosi sull'istruzione superiore - dalle pulsioni di una storia d'amore in erba alla pressione dei risultati accademici, fino all'angoscia di una dolorosa scoperta di sé - Starfleet Academy fa parte di una strategia volta ad ampliare l'offerta televisiva di Star Trek.

"Questi sono ragazzi che non hanno mai avuto un allarme rosso prima d'ora", ha detto Landau a Variety in precedenza sul futuro di Star Trek. "Non hanno mai dovuto manovrare un teletrasporto o partecipare a un combattimento con i phaser".

Kurtzman e Landau sono co-showrunner e produttori esecutivi di Starfleet Academy. Gaia Violo, Aaron Baiers, Olatunde Osunsanmi, Jenny Lumet, Rod Roddenberry, Trevor Roth, Frank Siracusa e John Weber sono anche produttori esecutivi. L'episodio della prima serie è stato scritto da Violo. CBS Studios produce in associazione con Secret Hideout e Roddenberry Entertainment. La serie è distribuita da Paramount Global Content Distribution.