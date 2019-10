Star Trek: Picard, il nuovo trailer annuncia la data di debutto su Amazon Prime Video

Il nuovo trailer di Star Trek: Picard è stato diffuso in occasione del New York Comic-Con 2019 e ha svelato la data di debutto: il 24 gennaio 2020 la serie tv con Patrick Stewart arriverà su Amazon Prime Video, che sarà il distributore internazionale, mentre negli USA lo show sarà trasmesso dal giorno precedente da CBS All Access.

La clip comincia con il leggendario capitano Jean-Luc Picard ancora nel suo ritiro francese perfettamente a suo agio nella vita da pensionato, immerso nel verde del proprio vitigno, ma quanto ancora riuscirà a stare lontano dal suo equipaggio? Davvero poco, anche perchè all'orizzonte c'è una missione di salvataggio da compiere.

Soprattutto: il nuovo trailer mostra finalmente Jonathan Frakes tornare a vestire i panni di Will Riker.

E non sarà il suo l'unico ritorno "storico" di Star Trek: Picard, perchè ad affiancare Patrick Stewart ci saranno anche i protagonisti di Star Trek: The Next Generation, Brent Spiner, Marina Sirtis e Jonathan Del Arco, e Jery Ryan direttamente da Star Trek: Voyager. Soprattutto: riprenderanno i rispettivi ruoli.

La serie seguirà le nuove avventure del personaggio apparso per sette stagioni in Star Trek: The Next Generation, raccontando il nuovo capitolo della sua vita. Al fianco di Stewart, oltre ai compagni di un tempo, si annoverano nel cast anche Alison Pill, Michelle Hurd, Evan Evagora, Isa Briones, Santiago Cabrera e Harry Treadaway. La serie è prodotta da CBS Television Studios in collaborazione con Secret Hideout e Roddenberry Entertainment. Alex Kurtzman, Michael Chabon, Akiva Goldsman, James Duff, Patrick Stewart, Heather Kadin, Rod Roddenberry e Trevor Roth sono i produttori esecutivi, Aaron Baiers (Secret Hideout) è co-produttore esecutivo e Kirsten Beyer supervising producer. Hanelle Culpepper dirigerà i primi due episodi della serie, composta in totale da 10 puntate.