Star Trek: Picard 2, Whoopi Goldberg accetta di apparire nella serie in diretta tv!

Star Trek: Picard 2 avrà tra gli interpreti dei prossimi episodi l'attrice Whoopi Goldberg grazie a un invito inaspettato ricevuto in diretta tv da parte del protagonista dello show del nuovo progetto legato al franchise.

Patrick Stewart, interprete dell'iconico ruolo di Jean-Luc Picard, era infatti ospite del talk show co-condotto dal premio Oscar quando ha colto l'occasione per invitare la collega a tornare nel mondo della saga stellare.

A nome di Alex Kurtzman, l'attore ha infatti chiesto a Whoopi Goldberg, che in Star Trek, ha avuto la parte di Guinan nelle puntate di The Next Generation, se fosse disponibile a tornare sul set.

L'attrice non ha esitato prima di accettare la richiesta spiegando che la sua esperienza nella saga è stata una delle più belle della sua carriera. Patrick ha quindi dichiarato: "Averti sul set è stato meraviglioso, e non vediamo l'ora che tu sia con noi ancora una volta".

Ecco il video del momento:

.@SirPatStew officially invites @WhoopiGoldberg to join season two of #StarTrekPicard: "It was wonderful having you, and we cannot wait to have you with us again one more time." https://t.co/f8u2wbJuik #StarTrek pic.twitter.com/mxOtyJxF63 — The View (@TheView) 22 gennaio 2020

Star Trek: Picard sarà disponibile in streaming su Amazon Prime Video in oltre di 200 paesi. Negli Stati Uniti la serie sarà disponibile in esclusiva su CBS All Access, e in Canada sui canali cable di Bell Media: Space and Z, e il servizio OTT Crave.

Oltre a Patrick Stewart, nel cast ci sono anche Alison Pill, Michelle Hurd, Evan Evagora, Isa Briones, Santiago Cabrera e Harry Treadaway.

La serie è prodotta da CBS Television Studios in collaborazione con Secret Hideout e Roddenberry Entertainment. Alex Kurtzman, Michael Chabon, Akiva Goldsman, James Duff, Patrick Stewart, Heather Kadin, Rod Roddenberry e Trevor Roth sono i produttori esecutivi, Aaron Baiers (Secret Hideout) è co-produttore esecutivo e Kirsten Beyer supervising producer. Hanelle Culpepper ha diretto i primi due episodi della serie.

