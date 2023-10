Star Trek, Patrick Stewart: 'I produttori mi chiesero di indossare una parrucca per l'audizione'

Patrick Stewart ha recentemente rivelato un dettaglio imbarazzante sulla sua audizione per The Next Generation: i produttori gli chiesero di indossare una parrucca.

Nel suo nuovo memoir, intitolato "Making It So," Patrick Stewart ha svelato che i dirigenti di Paramount decisero che avrebbe fatto la sua audizione per il ruolo del Capitano Jean-Luc Picard in Star Trek: The Next Generation indossando una parrucca: la moglie dell'attore, Sheila Falconer, fu costretta a spedirne su un volo da Londra a Los Angeles.

"Proprio mentre stavo imbarcandomi sul mio aereo a Heathrow, il mio agente londinese ha chiamato Sheila a casa e le ha comunicato che i produttori di Paramount si erano messi in contatto con lui per chiedergli se possedevo una parrucca e se potevo portarne una per l'audizione", scrive Stewart.

"Sheila ha diligentemente recuperato la mia 'parrucca d'audizione' dal suo posto nell'armadio e l'ha imbustata, dopodiché un rappresentante della British Airways l'ha ritirata e l'ha messa su un successivo volo per Los Angeles", continua la star nel suo libro di memorie. "Non so se la mia parrucca abbia volato in prima classe".

Logan: Patrick Stewart in una foto del film

"Ma so soltanto che entro domenica era arrivata in America. Ricordo di essere tornato all'aeroporto di LAX per recuperarla. Era nella mia valigetta quando sono andato agli studi di Paramount il lunedì mattina seguente. Ricordo che dopo il provino, quando me la sono tolta ho pensato: 'Accidenti, ora arriva la brutta notizia'. Ma tutto ciò che hanno fatto è stato ringraziarmi ancora una volta, augurarmi una buona giornata e andarsene", conclude Patrick Stewart nelle pagine di Making It So.