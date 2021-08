Star in the star, quando inizia il nuovo programma di Ilary Blasi su Canale 5

Dopo l'Isola dei Famosi, Ilary Blasi torna su Canale 5 con Star in the star: ecco quando parte e come funziona il nuovo programma Mediaset.

Star in the star è il nuovo programma che da settembre Ilary Blasi condurrà su Canale 5 e la data di inizio è fissata per il 16 settembre. Il celebrity show verrà presentato dalla conduttrice de L'Isola dei Famosi affiancata da una giuria composta da tre elementi.

Star in the Star è l'adattamento italiano della versione tedesca del celebrity show canoro Big Performance - Wer ist der Star im Star?. Il programma è stato affidato a Ilary Blasi che, nel promo che potete vedere qui, indossa una maschera con le fattezze di Marilyn Monroe e il mitico vestito bianco di Quando la moglie è in vacanza. La prima puntata del nuovo programma andrà in onda su Calale 5 il prossimo 16 settembre, occupando lo slot del giovedì. Lo show dovrebbe durare 7 settimane.

Come per quello tedesco, anche nel format italiano è prevista l'esibizione di concorrenti, tutti rigorosamente top secret, che canteranno mascherati da cantanti famosi esibendosi con un brano altrettanto noto che sarà interpretato in playback e dal vivo. Un ruolo importante lo avrà il pubblico da casa che dovrà provare ad indovinare l'artista che si nasconde sotto la maschera.

Dalle anticipazioni fatte da Ilari Blasy a Tv Sorrisi e Canzoni, sappiamo che tra i 10 cantati imitati, che resteranno invariati per tutte le

puntate, ci saranno Michael Jackson, Mina, Zucchero, Claudio Baglioni e Lady Gaga. "Sarà impossibile capire chi si nasconde dietro la maschera. Non lo saprò neppure io!", ha detto la Blasi allo stesso settimanale.

Nella trasmissione ci sarà una giuria composta da Andrea Pucci, Claudio Amendola e Marcella Bella. Alla fine di ogni puntata un concorrente verrà eliminato e rivelerà la sua identità smascherandosi.