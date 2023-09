La star de I Soprano Michael Imperioli si è rivolto a una strega per realizzare un film con Spike Lee

I retroscena sulle realizzazioni dei film sono sempre interessanti, ma quello dietro Summer of Sam - Panico a New York è davvero particolare, o meglio... Magico. Lo racconta l'attore de I Soprano Michael Imperioli, star e sceneggiatore del film di Spike Lee.

Magia, magia...

Ai microfoni di Variety, come riporta anche The Uproxx, Michael Imperioli ha raccontato la peculiare storia dietro la pellicola del 1999.

"Avevo appena iniziato a scrivere Summer of Sam con Victor Colicchio, abbiamo scritto insieme la sceneggiatura" ha ricordato l'attore de I Soprano e The White Lotus "Volevo davvero che venisse realizzato. Allora incontrai qualcuno che viveva qui, che era una strega, che disse che poteva aiutarmi a far sì che venisse realizzato, ma che non sarebbe accaduto nel m0odo in cui pensavo".

"Ero molto ambizioso all'epoca, e volevo a tutti costi che questo film si facesse, per cui ricorsi a mezzi sovrannaturali affinché arrivasse agli studios" ha poi concluso.

I Soprano, Michael Imperioli contro Corte Suprema: "Bigotti e omofobi non devono guardare i miei show"

Imperioli non aggiunge altro al riguardo durante l'intervista, ma giura di aver visto al Chelsea Hotel!

"Ho visto un fantasma lì! E alcuni potranno pensare che sono matto e sono tutte str.....e, ma non sono stato l'unico a vedere l'apparizione di questa donna, probabilmente risalente al XIX secolo, il cui marito morì sul Titanic. Lo stava aspettando lì quando scoprì cosa gli era accaduto, e si uccise".