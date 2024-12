La star di Friends Lisa Kudrow si scaglia contro il nuovo film di Robert Zemeckis: ecco perché

L'ex-star di Friends si è scagliata contro l'uso dell'intelligenza artificiale nel film Here, con Tom Hanks e Robin Wright, in uscita in sala

Nonostante il fattore nostalgia di Here di Robert Zemeckis, che vede riunite le star di Forrest Gump Tom Hanks e Robin Wright in un racconto multigenerazionale, il suo uso dell'IA ha fatto storcere il naso a più di qualche persona e l'ex interprete di Phoebe nella sit-com Friends è una queste.

Lisa Kudrow ha recentemente criticato l'uso del de-invecchiamento digitale fatto dal film per rappresentare il cast nei panni dei loro personaggi in diversi periodi di tempo e l'ha vista come "un'approvazione per l'IA", dopo che gli scioperi della SAG-AFTRA e della WGA avevano chiesto di regolamentare maggiormente l'uso di questa tecnologia.

"Hanno girato la scena e poi hanno potuto guardare la riproduzione di loro stessi da giovani, ed è pronta per essere vista", ha spiegato l'attrice in un recente episodio del podcast Armchair Expert. "E tutto quello che ho capito è stato che questo è un appoggio per l'IA. Non è come dire: 'Oh, rovinerà tutto', ma cosa resterà? Dimenticate gli attori, e gli attori emergenti? Si limiteranno a concedere licenze e a riciclare".

Kudrow ha continuato: "Se mettiamo da parte tutto questo, che lavoro ci sarà per gli esseri umani in futuro? Ci sarà una sorta di stipendio per le persone, non si dovrà lavorare? Come può essere sostenibile?".

Here, Robert Zemeckis userà l'IA per ringiovanire Tom Hanks e Robin Wright

In precedenza, Hanks aveva già parlato delle potenzialità dell'IA. "Se lo volessi, potrei organizzare e proporre una serie di sette film che mi vedrebbero protagonista e nei quali avrei 32 anni da adesso fino all'arrivo del regno", ha dichiarato l'anno scorso al Podcast di Adam Buxton.

"Chiunque può ora ricreare se stesso a qualsiasi età grazie all'IA o alla tecnologia deep fake... Potrei essere investito da un autobus domani e basta, ma le mie performance possono andare avanti per sempre", ha aggiunto Hanks. "Al di fuori della consapevolezza che è stata fatta dall'IA o dal deepfake, non ci sarà nulla che vi dica che non sono io e solo io e che avrà un certo grado di qualità realistica". Here uscirà nelle sale italiane il 9 gennaio 2025.